Київське "Динамо" програло у Лізі Європи

Футболісти київського "Динамо" програли матч першого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА бельгійському "Генку" з рахунком 0:1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, кияни на столичному НСК "Олімпійський" поступилися вельми скромному бельгійському клубу.

Незважаючи на зовсім непереконливу гру на старті чемпіонату України, в єврокубковому матчі з "Генком" кияни вважалися явними фаворитами. Але, після важкої поразки в Прем'єр-лізі від "Металіста" (0:3), команда, схоже, так і не оговталася від психологічного вантажу.

Єдиний гол у цьому матчі на 62-й хвилині забив Жюльєн Горью.

Кияни до останньої хвилини намагалися атакувати, а в самій кінцівці мали прекрасний шанс зрівняти рахунок. Але, після удару Андрія Ярмоленка м'яч потрапив у воротаря гостей Ласло Котелеша.

Таким чином, кияни почали груповий турнір з домашньої поразки.

Як повідомляв УНІАН, раніше у першому турі Ліги Європи свої перші матчі виграли два інших українських клуби - "Дніпро" (Дніпропетровськ) і "Чорноморець" (Одеса).