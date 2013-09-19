Запорізький "Мотор" зіграв внічию у дебютному матчі гандбольної Ліги чемпіонів

У німецькому Санкт-Леон-Роті завершився прем'єрний матч чоловічої гандбольної команди "Мотор" (Запоріжжя) в груповому турнірі Ліги чемпіонів, в якому вона несподівано зіграла внічию з "Рейн-Неккар Леен" - 31:31.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч першого туру змагань Ліги чемпіонів сезону 2013/14.

У цій грі дебютант найпрестижнішого єврокубкового гандбольного турніру вважався аутсайдером. На тлі запорожців німці виглядали солідно, так як у минулому сезоні виграли другий за значимістю Кубок ЄГФ. До речі, тоді команди зустрічалися в груповому турнірі і «Рейнські леви» двічі були сильнішими (будинки - 35:22 і 29:25 в Запоріжжі).

Проте, цього разу в Німеччині український клуб виглядав цілком гідно. Якщо перший тайм німці виграли з рахунком 15:13, то другий, який вийшов набагато результативнішим, залишився за "Мотором" - 18:16.

Найрезультативнішим гравцем у складі запорізької команди став Сергій Онуфрієнко, який забив 7 голів.

Ще в одному матчі сьогоднішнього дня в цій групі угорський "Веспрем" в гостях обіграв російський "Санкт-Петербург" з рахунком 28:15.

Всього в групі А виступає 6 команд (ще - хорватський "Загреб" і словенський "Целье"), чотири з яких виходять до наступного раунду змагань.

Свій наступний матч "Мотор" проведе 26 вересня о Запоріжжі проти "Загреба".