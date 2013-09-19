"Чорноморець" і "Дніпро" виграли матчі Ліги Європи

Одеський " Чорноморець" і дніпропетровський "Дніпро" провели матчі Ліги Європи, в яких одесити виграли у загребського "Динамо" з рахунком 2:1, а дніпропетровці були сильнішими за румунський "Пандурій " - 1:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, команди провели матчі в рамках першого ранку групового етапу змагань.

Набагато закрученіша інтрига була у грі в Загребі. Хорватські динамівці мали перевагу в першому таймі і логічно втілили її у гол Джуніора Фернандеса, який відзначився на 43- й хвилині. Але, після перерви, представник української Прем'єр-ліги перехопив ініціативу, а в середині тайму змінив і рахунок гри. На 62 -й хвилині Олексій Антонов зрівняв результат, а на 65 -й Франк Джа Джеджу вивів гостей вперед - 2:1. Цю перевагу одесити зуміли зберегти до кінця гри.

У матчі "Пандурій" - "Дніпро" інтрига була не менш закрученою , але все вирішив один-єдиний гол. На 38 -й хвилині переможний м'яч для дніпропетровців забив Руслан Ротань - 1:0.

У ці хвилини свій перший матч у рамках основного турніру Ліги Європи проводить київське "Динамо", яке на своєму полі приймає бельгійський "Генк".