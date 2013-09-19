Луческу оштрафували за відмову потиснути руку тренеру "Карпат" після матчу (відео)
19:16, 19 вересня 2013Спорт
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КДК ФФУ покарав румунського тренера за відмову потиснути руку керманичу "Карпат" Олександру Севідову.
Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу отримав грошове покарання за відмову потиснути руку тренеру "Карпат" після матчу у Львові.
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Відповідне рішення прийняте на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, що відбулося 19 вересня. Мірча Михайлович має сплатити штраф у розмірі 5 тисяч гривень, повідомляє ТСН.
Нагадаємо, що Луческу порушив пункт 9 статті 15 Регламенту змагань Прем'єр-ліги (щодо обов'язкового рукостискання головних тренерів команд до та після закінчення матчу).
Після фінального свистка, що сповістив про сенсаційну перемогу "Карпат", румунський керманич відмовився потиснути руку керманичу львів'ян Олександру Севідову.
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