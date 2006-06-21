Коаліційну угоду поки не підписали через складну процедуру

Представник СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ пояснив, що угода про створення коаліції поки не підписана через складність процедури її оформлення та підписання депутатами від блоку «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам він розповів, що в СПУ практично зібрано всі підписи народних депутатів. За його словами, залишилось лише дві особи, яких не було на засіданні фракції, але зараз вони вже під’їжджають.

Триває збір підписів депутатів і у фракції БЮТ, зауважив Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, натомість фракції “Наша Україна” спочатку необхідно узгодити це питання на раді партій, що входять до блоку.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, зараз лідери трьох політичних сил зберуться для того, щоб парафувати кожну сторінку угоди про створення коаліції. Він зазначив, що ця угода налічує 122 сторінки і підписати необхідно 4 примірники, по одному для кожної політичної сили, і один примірник для реєстрації коаліції у ВР.

Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що до складу парламентської більшості увійде 243 народних депутати. Зокрема, він не бачить поки людей, які б відмовились входити до більшості зі складу “трійки” фракцій.

Він зауважив, що це технічна робота і не виключив, що вже сьогодні відбудеться саме підписання угоди, пообіцявши запросити журналістів на цю подію.

“Коаліція вже є – це реальність, але офіційно вона буде, коли в Секретаріат буде здана необхідна кількість підписів, і вона буде зареєстрована у Верховній Раді”, - підкреслив Й.ВІНСЬКИЙ.