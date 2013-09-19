ФФУ оштрафувала ФК Карпати за нацизм уболівальників

Про це повідомляється на офіційному сайті ФФУ.

Зокрема, КДК ФФУ завершив розгляд справи «щодо неправомірних дій вболівальників львівських «Карпат» 20 липня 2013 р. під час матчу 2-го туру чемпіонату «Металург» (Донецьк) - «Карпати» (Львів). За прояви неонацизму та расизму з боку вболівальників «Карпат» львівський клуб оштрафовано на 150 тис. грн. У разі повторення порушення буде розглянуто питання про проведення «Карпатами» чергового матчу чемпіонату без вболівальників.

Головного тренера луцької «Волині» Віталія Кварцяного відсторонено на один матч внаслідок вилучення під час матчу 9-го туру чемпіонату з київським «Арсеналом».

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150 тис. грн має сплатити харківський «Металіст» за неправомірні дії вболівальників на стадіоні «Металіст» 15 вересня 2013 р. під час та після закінчення матчу 9-го туру чемпіонату з київським «Динамо», а київський клуб оштрафовано на 25 тис. грн за використання піротехнічних засобів та скандування своїми вболівальниками нецензурних вислові на адресу харківської команди.

За небезпечний напад на суперника з ризиком нанесення травми у матчі 10-го туру чемпіонату першої ліги «Олімпік» (Донецьк) - «Миколаїв», який відбувся 14 вересня 2013 р., гравця миколаївської команди С.Чучмана дискваліфіковано на два матчі.