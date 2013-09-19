Кличко хоче нокаутувати Повєткіна

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO й IBO у суперважкій вазі українець Володимир Кличко назвав свого майбутнього опонента росіянина Олександра Повєткіна найсильнішим суперником у кар'єрі й сказав, що його мета – нокаутувати росіянина.

Про це Кличко-молодший заявив у розмові з представниками ЗМІ в день відкритих дверей на своїй тренувальній базі в Гоїнзі (Австрія), повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличків.

Зокрема, український боксер зазначив: «У змаганнях серед любителів Повєткін був чемпіоном світу й олімпійським чемпіоном. Він не програв жодного бою в своїй кар'єрі й ніколи не бував у нокдауні. Він кращий опонент, з яким я коли-небудь бився. Моя мета – виграти цей бій нокаутом».

Як повідомляв УНІАН, бій за титул чемпіона світу Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня в московському СКК "Олімпійський".

Читайте усі новини про бій Володимир Кличко – Олександр Повєткін завдяки прес-туру до Москви, який організує ТМ "Хортиця".