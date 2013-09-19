Стаховський програв у другому колі тенісного турніру St. Petersburg Open

Як повідомляє офіційний сайт турніру, Стаховський був єдиним представником України в Санкт-Петербурзі.

Напередодні цього матчу киянин вважався фаворитом. Стаховський, який входить до Тор-100 світового рейтингу, в першому колі обіграв дуже сильного іспанця Фернандо Вердаско, своєрідно помстившись суперникові за поразку збірної України від Іспанії в матчі Кубка Девіса.

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Гру з португальцем Стаховський почав також упевнено, вигравши першу партію з рахунком 6:3. Але в другій партії він дозволив суперникові зробити на один брейк більше, поступившись з мінімальним рахунком 4:6. А в третьому, мабуть, позначилася втома від напруженого матчу Кубка Девіса і наступного втомливого перельоту з Мадрида до Санкт-Петербурга та ігор з Вердаско. У вирішальному сеті Стаховський був не схожий сам на себе, допускав величезну кількість помилок і не виграв жодного гейму, поступившись насухо - 0:6.

Раніше Стаховський також вибув з боротьби в парному розряді, де гра разом з росіянином Михайлом Южним. Російсько-український дует програв вже в першому колі парних змагань.

Таким чином, українець завершив свої виступи на турнірі в Росії.

Як повідомляв УНІАН, St. Petersburg Open-2013 триватиме до 22 вересня.