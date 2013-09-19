ЗМІ: У «Динамо» задумалися про заміну Блохіна

Позиції Олега Блохіна після 0:3 від "Металіста" серйозно похитнулися, незважаючи на заяву гендиректора "Динамо" Резо Чохонелідзе про хорошу роботу Блохіна. Про це повідомляє «Сегодня» з посиланням на джерело в клубі.

"Не виключаю, остання крапля була в Харкові. Взимку можливо все. Як варіанти розглядаються німці Шааф і Магат", - заявило джерело, відповідаючи на питання, чи може можлива невдача в ЛЄ стати останньою краплею терпіння для керівництва "Динамо".

Офіційно клуб це спростовує. "Коли немає довіри президента, потрібно писати заяву. Але я дуже вдячний йому за підтримку, - заявив днями Блохін. «Напередодні у нас була розмова з командою, вона назріла. Думаю, після нього все має бути добре», - повідомив він. Як зізнався тренер, його мрія - 14 травня в Турині зіграти у фіналі Ліги Європи.