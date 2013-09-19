У США помер боксер Кен Нортон, який зламав щелепу Мохаммеду Алі

Останні роки американець страждав серцевою недостатністю. Нортон найбільше відомий своєю перемогою над легендарним Мохаммедом Алі.

У березні 1973 року він зламав іменитому супернику щелепу. Пізніше Нортон двічі програв Алі за очками, повідомляє НТВ. Всього Нортон провів 50 боїв, 42 з них закінчилися перемогами, 7 - поразками, зафіксована одна нічия.