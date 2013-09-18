«Донбас» програв «Атланту» в регулярному чемпіонаті КХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була гра шостого туру регулярного чемпіонату.

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Після двох перемог на старті чемпіонату хокеїсти донецького клубу трохи зменшили оберти, програвши в основний час два наступні поєдинки, але в п`ятому турі виграли в гостях у ярославського «Локомотива» в овертаймі. І сьогодні були також певні надії на успіх.

«Атлант» підійшов до цього матчу в ролі явного аутсайдера турнірної таблиці, набравши в перших п`яти іграх лише одне очко. Через це своєю посади позбувся головний тренер команди Сергій Свєтлов. Дебют же в ролі наставника підмосковної команди Олексія Кудашова виявився більш ніж вдалим.

Єдиний гол у напруженому матчі на початку другого періоду забив Андреас Енгквіст. У свою чергу, гравці «Донбасу» жодного свого шансу не реалізували. Хоча, наприкінці матчу мали подвійну перевагу, граючи вшістьох проти чотирьох захисників «Атланта».

Таким чином, на рахунку «Донбасу» залишилося 7 очок в 6 матчах і команда балансує в турнірній таблиці в районі 8-го місця, яке дає право брати участь навесні, в кінцівці сезону, в плей-офф.

Наступний матч «Донбас» проведе 20 вересня в Череповці проти місцевої «Севєрсталі».