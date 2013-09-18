Блохін оптимістично оцінює матч "Динамо" з бельгійським "Генком"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на передматчевій прес-конференції.

"Звичайно, невдачі відкладають свій відбиток. Але нам не можна розслаблятися, ми за два тижні граємо 5 матчів, тому потрібно працювати. Завдання ніхто не знімав, ми боремося в чемпіонаті, вступаємо в Лігу Європи і у нас є Кубок України. У нас вчора була розмова з командою, вона вже назріла і, я думаю, тепер все буде добре. Ми вже перебудувалися після матчу чемпіонату. У нас також є мрія - бути у фіналі Ліги Європи", - сказав Блохін.

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Також він відзначив, що в «Динамо» знають стиль гри суперника.

"На матч «Генка» в чемпіонаті Бельгії літав Сергій Ребров. Сьогодні він докладав про команду детальніше, ми дивилися відеонарізки. Команда грає в атакуючий футбол, є хороші гравці. Уявлення про суперника у нас є, ще подивимося. Є моменти, про які я не говоритиму, але уявлення про суперника ми маємо", - сказав він.

На питання, чи вважає Блохін свою команду фаворитом групи, він відповів: "Фаворит визначається не на словах, а на футбольному полі, тому що якщо команда не битиметься, у неї не горітимуть очі, то тоді складно добитися результату. І, звичайно, успіх нас має супроводжувати".

Також прозвучало питання про довіру, яку тренеру висловило керівництво клубу після серії невдач. Блохін прокоментував цю ситуацію: "Якщо немає довіри президента клубу, то як можна працювати?! Потрібно приходити і писати заяву. Все дуже просто. У нас розмови бувають приємними, бувають неприємними. Це частина роботи. Але я вдячний, що президент мене підтримує".

Як повідомляв УНІАН, матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА "Динамо" - "Генк" відбудеться 19 вересня на столичному НСК "Олімпійський".