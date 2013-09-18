Стаховський виграв матч першого раунду тенісного турніру в Санкт-Петербурзі
18:16, 18 вересня 2013Спорт
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Український тенісист Сергій Стаховський виграв матч першого раунду турніру St.Petersburg Open-2013, що відбувається в Росії, у іспанця Фернандо Вердаско.
Сергій Стаховський / Фото : tochka.net
Як повідомляє офіційний сайт турніру, перемогу український спортсмен здобув у двох сетах.
Іспанець Вердаско був посіяний на цьому турнірі під 7-м номером. Проте, Стаховському, який перебуває наприкінці першої сотні світового рейтингу, не становило великих труднощів обіграти суперника - 6:3, 6:4.
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Наступним суперником Стаховського стане португальський тенісист Жуан Соуза.
Змагання в Санкт-Петербурзі триватимуть до 22 вересня.
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