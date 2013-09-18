Стаховський виграв матч першого раунду тенісного турніру в Санкт-Петербурзі

Як повідомляє офіційний сайт турніру, перемогу український спортсмен здобув у двох сетах.

Іспанець Вердаско був посіяний на цьому турнірі під 7-м номером. Проте, Стаховському, який перебуває наприкінці першої сотні світового рейтингу, не становило великих труднощів обіграти суперника - 6:3, 6:4.

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Наступним суперником Стаховського стане португальський тенісист Жуан Соуза.

Змагання в Санкт-Петербурзі триватимуть до 22 вересня.