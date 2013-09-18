FIFA відкрила справу проти збірної України - ФФУ

"Можу лише сказати, що провадження з цього питання в FIFA відкрито. Але щодо того, за якими саме фактами – наразі без коментарів. Зрозуміло, йдеться про дії уболівальників під час матчу Україна - Сан-Марино, який відбувався у Львові. Зазначу, що фашистських прапорів на "Арені Львів" не було. Вердикт FIFA буде озвучений пізніше, але коли саме і яким він може бути, говорити передчасно", - зазначив Стороженко у розмові з Вести.

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Раніше з'явилася інформація про те, що матч Україна – Польща у Харкові може відбутися з порожніми трибунами через дії уболівальників у Львові на попередньому матчі проти Сан-Марино 7 вересня. Пізніше неназване джерело у ФФУ нібито повідомило, що причиною можуть виявитися фашистські банери на матчі.