Україна має намір подати заявку на проведення чемпіонату Європи-2018 з плавання

Україна має намір подати заявку на проведення чемпіонату Європи 2018 року з плавання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова виконкому Федерації плавання України Дмитро Качуровський.

Зокрема, Качуровський сказав: "Попередньо ми консультувалися з президентом Міжнародної федерації плавання Хуліо Магліоне, коли він приїжджав до Києва, і він пообіцяв посприяти нам у меті проведення турніру. Крім того, ми провели нараду з цього приводу з президентом Європейської федерації плавання (LEN). Нам запропонували подати заявку вже на 2016 рік, але ми вирішили не поспішати. 30 вересня Андрій Власков, як член LEN, їде до Единбурга (Шотландія) для одержання списку тих документів, які ми маємо підготувати в найближчі 3-4 місяці для подачі заявки».

Також, сказав Качуровський, «в Барселоні під час чемпіонату світу з водних видів спорту-2013, який відбувся в серпні, президент НОК України Сергій Бубка зустрічався з президентом LEN з цього питання і говорив про те, що Україна готова прийняти ЧЄ-2018 з плавання».

Голова виконкому Федерації плавання України відзначив, що «до літа 2014 року ми вже знатимемо, яка кількість країн ще братиме участь в конкурсі й коли відбудеться конкурс на право проведення чемпіонату".

Також сьогодні було оголошено про цілі в плані досягнення спортивних результатів головної команди країни - збірної України - на найближчий час. Зокрема, на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) планується завоювати дві нагороди.

Із цього приводу голова виконкому ФПУ заявив: "Ми ставимо завдання привезти з Ріо-де-Жанейро 2 олімпійських нагороди. Після чемпіонату світу в Барселоні та Універсіади в Казані в Україні виділилася команда з п'яти спортсменів, у яких є потенціал на олімпійські нагороди. Це Дарина Зевіна, Андрій Говоров, Вікторія Солнцева, Сергій Фролов і Анастасія Малявіна. А в найближчому резерві Богдан Плавін і Марія Лівер. Цим спортсменам при організації правильної підготовки реально боротися за медалі".

Що стосується підготовки, то Качуровський відзначив: "Сьогодні під кожного з них головним тренером збірної спільно з особистими тренерами розробляється план роботи. Андрій Говоров тренується зараз під керівництвом Андреа Ді Ніно, це людина, яка тренує спринтерів з дуже складною технічною роботою. Говоров тренуватиметься в Італії. Наш тренер Андрій Сердінов разом із Анастасією Малявіною і Марією Лівер вилетіли до США до тренера Девіда Сало. Так ми матимемо не тільки спортсменів, які працюють на рівних із кращими плавцями, а й тренера, який розбиратиметься в тренувальному процесі, будемо одержувати нові знання. Сергій Фролов відлітає до Фабріса Пелеріно на переглядовий збір до Франції, де він тренуватиметься з кращим кролем світу. А Дарина Зевіна тренується разом зі своїм батьком Юрієм Зевіним, який в своєму особистому плані прописав тренування і в ПАР, і в Італії, і в Америці. Завдання – не тільки натренуватися, а отримати досвід взаємодії зі своїми суперниками. Це дуже важливий інструмент. Наше завдання – це теж забезпечити».

Також Качуровський зазначив, що витрати на тренування спортсменів за кордоном не будуть дорожчі за подібні збори в Україні. Наприклад, зарплата тренера Сергія Фролова, який працюватиме в США, становитиме близько 400 доларів на місяць. При цьому сам спортсмен зможе займатися в басейні у будь-який час.