Капелло очолив збірну Англії

Італійський фахівець Фабіо Капелло став новим головним тренером збірної Англії, повідомляє ВВС News з посиланням на власні джерела інформації.

Він змінив на цій посаді Стіва Макларена, якого відправили у відставку, після того, який не зумів вивести команду у фінальну частину Євро-2008. Контракт Капелло розрахований до закінчення ЧС-2010, з можливістю продовження залежно від результатів. Заробітна плата тренера складе чотири мільйони фунтів стерлінгів на рік.

Офіційне оголошення про призначення Капелло очікується пізніше у четвер 13 грудня, коли кандидатуру італійця буде ратифіковано на селекторній нараді членів правління Асоціації футболу Англії (FA).

12 грудня Капелло зустрівся з керівниками FA і дав принципову згоду на роботу в збірній Англії. Нагадаємо, що цей тренер в минулому сезоні працював наставником мадридського "Реала" і привів команду до титулу чемпіона Іспанії, проте був звільнений через розбіжності з керівництвом.

Капелло є одним з найуспішніших клубних тренерів Європи, на його рахунку дев`ять чемпіонських титулів в Італії і Іспанії і перемога в Лізі чемпіонів.

Лента.ру