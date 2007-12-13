Лужний: ні характеру, ні духу, ні футбольної злості

Виконуючий обов`язки головного тренера київського «Динамо» Олег Лужний на післяматчевій прес-конференції підбив підсумок виступу команди в нинішній Лізі чемпіонів.

«Якщо ви пам`ятаєте, після гри з «Манчестером» я сказав про те, що з футболістами такого класу ми не можемо грати вище ніж на рівні чемпіонату України. У них нічого немає – ні характеру, ні духу, ні футбольної злості...»

Як відомо, Юрій Сьомін заявив, що з нинішніми футболістами «Динамо» можна будувати команду, яка гратиме на хорошому рівні. Лужний не згоден з такою точкою зору, на його думку, зробити команду з цими гравцями не можна.

«Якщо Юрій Павлович зможе щось зробити з цими гравцями, честь і хвала йому», - сказав тренер.

На запитання, чи були передбачені якісь штрафні санкції на випадок поразки в матчі зі «Спортингом», Лужний відповів: «Скільки можна вже штрафувати? Який сенс штрафувати, якщо футболісти просто не можуть грати».

Тренер відзначив, що в жодному з пропущених м`ячів тренер не бачить провини воротаря Луценка.

Лужний відмовився повідомити про те, що він сказав гравцям після матчу.

«Це залишиться між нами. Двома словами: подякував їм за гру і віддачу».

Про свій досвід у нинішній Лізі чемпіонів тренер сказав наступне: «Я вважаю, що кожен тренер колись має починати на такому рівні. Думаю, що одержаний досвід піде мені тільки на користь».

За матеріалами офіційного сайту ФК "Динамо-Київ"