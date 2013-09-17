"Шахтар" виграв перший матч Ліги чемпіонів

В Сан-Себастьяні (Іспанія) завершився матч першого туру групового етапу Ліги чемпионів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" обіграв "Реал Сосьєдад" з рахунком 2:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, донецькі футболісти перервали серію з трьох поспіль невдалих ігор.

Перед цим матчем гірняки знаходилися в явній ігровій кризі, двічі програвши й одного разу зігравши унічию в національному чемпіонаті українскої Прем`єр-ліги. Проте, "Реал Сосьєдад" також невдало розпочав сезон в іспанській Примері, явно не суперничая з грандами, на кшалт "Реала" та "Барселони".

Однак, напередодні матчу букмекери, спеціалісти й уболівальники практично не мали сумніву щодо того, що "Шахтар" не зуміє подолати іспанський клуб. И перший тайм підтвердив їх побоювання. Іспанці повністю володіли ініціативою. Однак, після перерви Мірча Луческу зумів внести корективи в гру і "Шахтар" перехопив ініціативу. А два голи Алекса Тейшейри були логічним втіленням ігрової переваги у результат.

В іншому матчі групи А "Манчестер Юнайтед" на своєму полі обіграв німецький "Байєр" з Леверкузена - 4:2.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Реал Сосьєдад" - "Шахтар". Пропонуємо її Вашій увазі. http://www.unian.net/news/595580-real-sosedad-shahter-00-onlayn.html