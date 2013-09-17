Логотип та гасло Євробаскета-2015 будуть презентовані 22 вересня

Логотип та гасло чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року, що відбудеться в Україні, будуть презентовані 22 вересня, в день фіналу нинішнього Євробаскету, який триває у Любляні.

Як повідомляється у релізі Місцевого організаційного комітету "Євробаскет-2015", директор турніру Маркіян Лубківський повідомив, що спеціальна церемонія та прес-конференція відбудуться на арені "Стожице" у Любляні за кілька годин до фінального матчу чемпіонату Європи з баскетболу 2013 року серед чоловіків.

У прес-конференції з нагоди презентації логотипа візьмуть участь в.о. президента ФІБА Європа Сіріель Куманс, генеральний секретар ФІБА Європа Каміл Новак, віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул, президент ФБУ Олександр Волков, директор турніру «ЄвроБаскет-2015» Лубківський.

Також у перерві матчу за трете місце на чемпіонаті відбудеться урочиста церемонія передачі естафети від організаторів турніру 2013 року – організаторам Євробаскету 2015, а також презентація нового логотипа баскетбольним вболівальникам на арені «Стожище».

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2013 у Словенії проходить з 4 по 22 вересня. На цьому турнірі збірна України вже здобула найвище для себе досягнення за всю історію, потрапивши до 1/4 фіналу, вісімки найсильніших команд Європи. У чвертіфіналі 19 вересня українці зустрінуться з командою Хорватії.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

Змагання проходитимуть у Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Харкові, Львові та Києві.

У змаганнях візьмуть участь 24 національних збірних з баскетболу, які проведуть 90 матчів. Очікується, що Україну під час Євробаскету відвідають понад 1 млн іноземних туристів.