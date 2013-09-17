Володимир Кличко увійшов до трійки найкращих боксерів планети
14:30, 17 вересня 2013Спорт
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Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко увійшов до трійки кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією аналітичного порталу boxrec.
Володимир Кличко потрапив в ТОП-3 кращих боксерів світу
Рейтинг складається комп'ютером і враховує як результати боїв, так і рівень опозиції боксерів. Боксери, які не виходили на ринг протягом останнього року, виключаються з поточного рейтингу, тому в ньому відсутні Віталій Кличко і Андре Уорд, останні бої яких відбулись 8 вересня минулого року, повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличків.
Відзначимо, що наступний суперник Володимира Кличка - «регулярний» чемпіон WBA росіянин Олександр Повєткін займає 50-у позицію рейтингу.
Очолює рейтинг американець Флойд Мейвезер-молодший, який минулого уїк-енду переміг мексиканця Сауля Альвареса (№ 4 рейтингу).
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