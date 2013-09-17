Володимир Кличко увійшов до трійки найкращих боксерів планети

Рейтинг складається комп'ютером і враховує як результати боїв, так і рівень опозиції боксерів. Боксери, які не виходили на ринг протягом останнього року, виключаються з поточного рейтингу, тому в ньому відсутні Віталій Кличко і Андре Уорд, останні бої яких відбулись 8 вересня минулого року, повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличків.

Відзначимо, що наступний суперник Володимира Кличка - «регулярний» чемпіон WBA росіянин Олександр Повєткін займає 50-у позицію рейтингу.

Очолює рейтинг американець Флойд Мейвезер-молодший, який минулого уїк-енду переміг мексиканця Сауля Альвареса (№ 4 рейтингу).