Сьгодні в іспанському Сан-Себастьяні на стадіоні "Аноета" відбудеться матч першого туру Ліги чемпіонів УЄФА між місцевим "Реал Сосьєдадом" та донецьким "Шахтарем".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, діючий чемпіон України проведе перший матч на міжнародній арені в сезоні 2013/14.

Завдяки високому рейтингу України в таблиці коефіціентів УЄФА, діючий чемпіон країни отримав право автоматично заявитися у груповий етап Ліги чемпіонів, не долаючи кваліфікаційні відбори. Це дозволило підопічним Мірчі Луческу сконцентруватися виключно на матчах чемпіонату української Прем`єр-ліги, але не зберегло від невдач у внутрішній першості. Після вдалого старту - шість перемог поспіль - команда в останніх трьох матчах регулярно втрачає очки. "Шахтар" зазнав поразок від дніпропетровського "Дніпра" та львівських "Карпат" й зіграв унічию з харківським "Металістом". Таким чином, можна констатувати факт, що команда зараз знаходиться на спаді.

У свою чергу, "Реал Сосьєдад" посідає 7-ме місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспаніі після чьотирьох турів. Підлеглі Ягоби Аррасате обіграли «Хетафе» (2:0), постуупилися «Атлетико» (1:2), зіграли внічию з «Єльче» (1:1) та «Леванте» (0:0). В плей-офф Ліги чемпионів іспанська команда в двух зустрічах впевнено обіграла французький «Ліон» з однаковим рахунком 2:0.

На ставках букмекерських контор фаворитом, хоч і з невеликою перевагою, вважається "Реал Сосьєдад". Перемога іспанців оцінюється в 2,15 до 1, в той час, як нічия та перемога "Шахтаря" - в 3.30 до 1.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал Сосьєдад" - "Шахтар". Початок о 21.40.