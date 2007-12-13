Фани Шахтаря протестують проти нової емблеми клубу (фото)

Донецький Шахтар у середу провів матч-відповідь 1/4 фіналу Кубка України проти полтавської Ворскли.

Донеччани, маючи за плечам виграш 3:0 у Полтаві, фактично перетворили зустріч-відповідь на формальність. Матч закінчився з рахунком 1:1. Шахтар став наступним півфіналістом Кубка України. Донецькі фани, як завжди, були активними, креативними і вимогливими. На трибунах можна було побачити і сподівання на перемогу у Кубку України

І ставлення вболівальників до нової емблеми клубу

а також мовні уподобання фанатів

Фото УНІАН