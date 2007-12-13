Фани Шахтаря протестують проти нової емблеми клубу (фото)
09:29, 13 грудня 2007Спорт
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Україномовний напис не припав до смаку
Донецький Шахтар у середу провів матч-відповідь 1/4 фіналу Кубка України проти полтавської Ворскли.
Донеччани, маючи за плечам виграш 3:0 у Полтаві, фактично перетворили зустріч-відповідь на формальність. Матч закінчився з рахунком 1:1. Шахтар став наступним півфіналістом Кубка України. Донецькі фани, як завжди, були активними, креативними і вимогливими. На трибунах можна було побачити і сподівання на перемогу у Кубку України
І ставлення вболівальників до нової емблеми клубу
а також мовні уподобання фанатів
Фото УНІАН
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