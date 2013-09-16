Роналду отримуватиме ?1,7 млн ​​на місяць
14:41, 16 вересня 2013Спорт
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Нападаючий мадридського "Реала" Кріштіану Роналду, який продовжив контракт із футбольним клубом, став найбільш високооплачуваним гравцем світу, стверджує португальська преса.
Кріштіану Роналду отримує 40 євро на хвилину
За новим контрактом, зарплата футболіста становила 21 млн євро на рік, передає «Чемпіонат.com».
Таким чином, лідер збірної Португалії заробляє в "Реалі" 1,7 млн євро на місяць, 58 тисяч євро на день або 40 євро на хвилину. Раніше повідомлялося, що зарплата гравця, який 15 вересня поставив підпис під новою операцією з "Королівським клубом", має становити приблизно 17 млн євро на рік.
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