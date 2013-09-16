За новим контрактом, зарплата футболіста становила 21 млн євро на рік, передає «Чемпіонат.com».

Таким чином, лідер збірної Португалії заробляє в "Реалі" 1,7 млн євро на місяць, 58 тисяч євро на день або 40 євро на хвилину. Раніше повідомлялося, що зарплата гравця, який 15 вересня поставив підпис під новою операцією з "Королівським клубом", має становити приблизно 17 млн євро на рік.