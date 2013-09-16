Гендиректор "Динамо" вважає успішною роботу Блохіна і не бачить жодних проблем

"У Олега Володимировича контракт на чотири роки. Він виконує свою роботу досить успішно. У нього відмінна нова команда. Я вважаю , що немає жодних проблем і приводів для відставки", - сказав гендиректор "Динамо" Чохонелідзе в коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо , вчора кияни програли у Харкові " Металісту " з рахунком 0:3. Ця поразка стала рекордним для "Динамо " в чемпіонаті за всі роки незалежності.

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Блохіна вболівальники клубу готові відправити у відставку хоч сьогодні за бляклу гру і відсутність позитивних змін . Втім , президент " Динамо " Ігор Суркіс вважає інакше і стоїть на боці тренера.

Нагадаємо , Блохіна призначили тренером " Динамо " 25 вересня 2012 року. Контракт був розрахований на чотири роки. До цього Блохін тренував збірну України . Під керівництвом нового тренера кияни в минулому чемпіонаті посіли третє місце - найнижче за роки незалежності.

У цьому сезоні після дев'яти турів УПЛ " Динамо" йде тільки на шостому місці.