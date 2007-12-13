Донеччани готують експедицію на Еверест (склад учасників)

У Донецьку відбулося засідання оргкомітету з підготовки і проведення першої донецької Гімалайської експедиції на Еверест, що запланована на весну 2008 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, на засіданні розглядалися основні етапи підготовки, організації і проведення експедиції, а саме: фінансування, оформлення документації, підготовка спорядження, символіки. Для підготовки експедиції з міського і обласного бюджету виділені кошти. Всього на здійснення експедиції потрібно 800 тис. грн.

Керівником експедиції затверджений майстер спорту міжнародного класу, неодноразовий чемпіон і призер чемпіонатів України, Росії і СНД, учасник і керівник десятьох гімалайських експедицій Сергій КОВАЛЬОВ. До основного складу експедиції включені: інструктор альпінізму, чемпіони України Олексій ЛИКОВ, Олег ПАЛІЙ, Ігор СТОРОЖЕНКО і лікар експедиції Олег ЛАВРИНЕНКО.

Як зазначив керівник експедиції С.КОВАЛЬОВ, готовність до сходження становить 90%.

За його словами, альпіністи мають намір узяти з собою на найбільшу вершину світу прапори України, Донецької області, ряду шахтарських міст, а також зразки донецького вугілля.

У прес-службі також нагадали, що в 1982 році донеччанин Михайло ТУРКЕВИЧ уперше у складі першої радянської Гімалайської експедиції здійснив сходження на Еверест. Впродовж 25 років нікому з донеччан не вдавалося повторити це спортивне досягнення.