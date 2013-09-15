Металіст розгромив Динамо

Після дев'ятого туру харків'яни випереджають найближчих переслідувачів на три очки, а київських динамівців - вже на дев'ять.

Металіст обіграв Динамо з рахунком 3:0, повідомляє Football.ua. Голи: Шав'єр, 43, Соса, 90 +2, Марлос, 90 +5. Металіст: Дишленкович, Ксьонз, Моледо, Папа Гуйє, Азеведо, Едмар, Шав'єр (Краснопьоров, 49), Дієго Соуза, Соса, Гомес (Марлос, 88), Девіч (Бланко, 78) Динамо: Коваль, Гусєв, Драгович, Хачеріді, Тремулінас, Вукоєвич, Велозу (Ідейє, 79), Безус (Аруна, 71), Ленс, Ярмоленко, Мбокані Попередження: Девіч - Безус, Аруна, Коваль.

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