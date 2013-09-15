Збірна України програла останній матч другого групового етапу Євробаскета

В Любляні (Словенія) завершився останній матч другого етапу групового турніру чемпіонату Європи з баскетболу, в якому збірна України поступилася команді Литви з рахунком 63:70.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, не дивлячись на цю поразку українська команда вийшла до плей-офф змагань - чвертьфінал.

Гра з литовцями, які вважаються одними з лідерів світовогог баскетболу, складалася для української команди дуже важко. Вже перший період був програн з різницею в 5 очок - 13:18. Щоправда, у другій 10-хвилинці різницю в рахунку вдалось суттєво скоротити - 17:14 и 30:32 за підсумками половини гри.

Тим не менш, у третій чверті литовцям вдалось зупинити атакуючий порив суперника й звести цей період до нічиєї - 16:16. А в заключному четвертому періоді литовцям вдалось навіть дещо збільшити перевагу.

Кращим гравцем у складі збірної України став Сергій Гладирь, який набрав 18 балів.

Таким чином, збірна України з четвертого місця у підсмковій таблиці групового турніру пройшла у плей-офф й у чвертьфіналі зіграє з командою-переможницею іншої групи. Ця команда визначиться пізніше.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет у Словеніі відбувається з 4 по 22 вересня.