Ялтинське ралі виграв український екіпаж команди з Казахстану

Найпрестижнішу і складнішу українську гонку виграв український екіпаж казахстанської команди Astana European Rally Team Олександр Салюк і Євген Червоненко.

Як передає кореспондент УНІАН, маршрут ялтинського ралі цього року подолали 14 екіпажів в заліку Кубка Європи, 18 - в Кубку України і 21 – в чемпіонаті України.

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Результати Кубка Європи і чемпіонату України виявилися ідентичними. Це стало можливим завдяки тому, що екіпаж Салюк – Червоненко, не зважаючи на те, що представляє Казахстан, виступає і на етапах української національної першості.

Трасу в цілому команда з Астани подолала за 2 год 23 хв, 27,9 сек. Друге місце посів екіпаж київської команди Mentos Ascania Racing – Валерій Горбань і Володимир Корся (2 год 26 хв 17,6 сек), третє – Юрій Кочмар і Сергій Коваль з Odessa Rally Team (2:34.56,7).

Що стосується Кубка України, то тут сильним виявився екіпаж Володимир Петренко – Андрій Рощенко, що випередив машини під управлінням Володимира Апостолюка / Сергія Скока і Андрія Димова з Валерієм Вартаняном.

Після фінішу гонки пілот казахстанської команди Олександр Салюк зазначив: «Ми дуже щасливі, адже їхали до Ялти тільки з однією метою - боротися за перемогу. Успіх і фарт ці два дні були з нами поруч. Сьогодні ми виграли етап чемпіонату України і Кубка Європи, укріпивши своє лідерство в загальному заліку Кубка Європи. У нас зараз в таблиці 2061 очко і ми дуже близькі до перемоги в турнірі в цілому. Ялта-ралі – дуже значуще змагання в календарі, виграти її дуже почесно. До того ж, цього року ця складна гонка обтяжувалася погодними умовами».

У свою чергу, організатор гонки і штурман команди-переможниці Євген Червоненко зауважив: «Головне, що гонка пройшла без травм. Не зважаючи на те, що були складні погодні умови. Та й при оптимальній сонячній погоді ялтинська траса за своїми критеріями вважається однією з найскладніших в Європі і, однозначно, важкою в Україні. Гонщики стали дуже грамотними, швидкими і мудрими. А це означає, що зростає рівень чемпіонату України. Адже більшість з учасників нинішньої гонки були екіпажами з України. Також сподіваюся, що цій гонці найближчим часом присвоять коефіцієнт складності «20» і ми увійдемо до п`ятірки кращих ралі Європи. Тоді ми зможемо приймати гонки вищого рівня, і Ялта приковуватиме до себе увагу всього світу. Адже сюди приїдуть провідні ралісти світу».

Зазначимо також, що цими вихідними паралельно відбувалися й інші гонки в рамках Кубка Європи, де основні суперники українського екіпажу Astana European Rally Team не зуміли фінішувати, зійшовши з траси з технічних причин.

Таким чином, екіпаж Салюк – Червоненко, який набрав на даний момент в загальному заліку 2061 бал, зумів збільшити відривши від переслідувачів до 200 балів. До кінця змагань залишилися ще два етапи, але переможці Ялта-ралі вже зараз майже гарантували собі підсумкову перемогу.

Як повідомляв УНІАН, Ялта-ралі проходило з 13 по 15 вересня на гірських серпантинах Ай-Петрі.