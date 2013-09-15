Збірна України вийшла до чвертьфіналу Євробаскету

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це стало відомо після того, як завершився матч останнього туру другого групового етапу Бельгія - Латвія, в якому головний конкурент українців у боротьбі за путівку в плей-офф - латвійці, програли з рахунком 56:60.

Матч вийшов украй напруженим і в першій половині гри команди так і не зуміли виявити сильнішого, нічия - 32:32. Лише у третій чверті бельгійці зуміли створити собі перевагу «+4» - 46:42. А в заключній 10-хвилинці гри знову була зафіксована нічия.

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Таким чином, бельгійці здобули першу перемогу на другому груповому етапі, порівнявшись по цьому показнику з командою Латвії. У збірної України на рахунку 2 перемоги. Незалежно від результату матчу останнього туру Україна - Литва збірна України вийшла в ¼ фіналу.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет в Словенії проходить з 4 по 22 вересня.