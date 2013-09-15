Українці стали переможцями Першого Московського марафону

Матвейчук подолав дистанцію в 42 кілометри 195 метрів за 2 години 19 хвилин і 36 секунд. Українець Ігор Гелетій став другим (2.21,13), ще один представник України Сергій Марчук показав третій час (2.21,29), повідомляє РІА Новости.

Смольникова подолала дистанцію за 2 години 44 хвилини 54 секунди. Друге місце зайняла росіянка Тетяна Бєлкіна (2.51,16 секунд). Замкнула трійку лідерів ще одна представниця Росії Нагіна Хаїтова (2.53,41).