Українці стали переможцями Першого Московського марафону
14:37, 15 вересня 2013Спорт
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Українець Олександр Матвейчук і Ірина Смольникова з Казахстану здобули перемогу в Першому Московському марафоні.
Матвейчук подолав дистанцію в 42 кілометри 195 метрів за 2 години 19 хвилин і 36 секунд. Українець Ігор Гелетій став другим (2.21,13), ще один представник України Сергій Марчук показав третій час (2.21,29), повідомляє РІА Новости.
Смольникова подолала дистанцію за 2 години 44 хвилини 54 секунди. Друге місце зайняла росіянка Тетяна Бєлкіна (2.51,16 секунд). Замкнула трійку лідерів ще одна представниця Росії Нагіна Хаїтова (2.53,41).
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