Результати 6-го туру Ліги Чемпіонів (розширена)

Закінчився груповий етап Ліги Чемпіонів

Група E. Рейнджерс - Ліон 0:3 (Гову 16, Бензема 85, 88), Барселона - Штутгарт 3:1 (Джовані 36, Ето`о 57, Роналдіньо 67 - Антоніо 3)

До фіналу проходять Барселона (14 очок) і Ліон (10), до Кубка УЄФА - Рейнджерс (7). У Штутгарта - 3 очки.

Група F. Рома - МЮ 1:1 (Мансіні 71 - Піке 34), Спортінг - Динамо 3:0 (Полга 35 пен., Моутінью 67, Лієдсон 89)

МЮ не став добиватися абсолютного результату, у нього 16 очок, у Роми 11 - вони у фіналі, Спортінг (7) зіграє в Кубку УЄФА, Динамо з абсолютною відсутністю результату (0 очок) займеться внутрішніми питаннями.

Група G. ПСВ - Інтер 0:1 (Крус 64), Фенербахче - ЦСКА 3:1 (Алекс 32, Угур Борал 45+1, 90 - Еду 30 автогол)

ПСВ, не додавши очок до старих 7, вирушає до Кубка УЄФА, до фіналу Ліги виходять Інтер (15) і Фенербахче (11). У ЦСКА на очко більше, ніж у Динамо.

Група H. Арсенал - Стяуа 2:1 (Діабі 8, Беннтнер 42 - Захарія 68), Славія - Севілья 0:3 (Луїс Фабіано 66, Кануте 69, Даніел Алвес 87)

Арсенал (13) і Севілья (15) ще раніше забезпечили свій фінал, Славії єдиній вистачило 5 очок для виходу в Кубок, у Стяуа 1 очко.

Нагадаємо, що раніше до фіналу Ліги вийшли: Порту, Ліверпуль, Челсі, Шальке-04, Реал, Олімпіакос, Мілан, Селтік.

До фіналу Кубка УЄФА раніше вже відряджені Олімпік, Русенборг, Вердер, Бенфіка.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 19-20 лютого і 4-5 березня 2008 р. Жеребкування - 21 грудня.