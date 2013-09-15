Перший день Yalta Rally виграв екіпаж Салюк – Червоненко

Як повідомляє кореспондент УНІАН, з ранку суботи в Ялті й довколишніх горах, де й проходить гонка, пішов дощ. Це сильно ускладнило завдання гонщикам, які проходили трасу на гумі, що не відповідала погоді.

Краще за всіх у цій ситуації справився з поставленим завданням український екіпаж казахської команди, в якому в ролі штурмана виступає організатор гонки Євген Червоненко. Їхня машина майже на три хвилини випередила екіпаж Валерія Горбаня й майже на 10 - Олександра Кікірєшка (обидва - з команди Mentos Ascania Racing). Таким чином, уже в перший день змагань лідер Кубка Європи в загальному заліку з Астани зробив упевнену заявку на перемогу в ялтинській гонці.

Разом із тим, Кікірєшко, який йде на третьому місці в загальному заліку, боротися за медалі вже не зможе. Його машина за 500 метрів до фінішу налетіла на камінь, зламавши підвіску.

Юхим Важеєвський, який мав хороші шанси на високі місця й жваво стартував на спецділянках, розбив машину на 5-й спецділянці. За словами пілота, екіпаж спробує проїхати останній день, відремонтувавши машину, але боротися за якісь результати вже не зможе. Непоганий час показував і Дмитро Радзівіл, але чотири хвилини і 20 секунд штрафного часу відкинули екіпаж Subaru за межі десятки – 12-й час. Загалом під час і до старту першого дня гонки зійшли або не стартували 19 екіпажів.