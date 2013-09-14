Хокеїсти клубу «Донбас» погодилися взяти українське громадянство

Гравці головної команди єдиного українського клубу в Континентальній хокейній лізі донецького «Донбасу» росіяни Максим Яуценя та Олег Пігановіч дали згоду на пропозицію національної Федерації хокею отримати громадянство України.

Як повідомляється в релізі ХК «Донбас», тепер за підтримки клубу Федерація хокею України клопотатиме перед урядом про отримання хокеїстами українського громадянства.

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Нагадаємо, що в минулому сезоні Якуценя захищав кольори челябінського «Трактора» і виступав у фіналі Кубка Гагаріна, а Піганович виступав в омському «Авангарді». У травні 2013 року російські гравці приєдналися до ХК Донбас і демонструють результативну гру: нападаючий Якуценя набрав 5 (2 +3) очок у чотирьох іграх чемпіонату КХЛ, а захисник Пігановіч відзначився трьома результативними передачами.

Зазначимо, що раніше свою згоду на прийняття українського громадянства дали Євген Белухін, Владислав Шалімов, Юрій Сильницький та Єгор Морозов.