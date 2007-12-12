Результати 6-го туру Ліги Чемпіонів

Рейнджерс теж програв 3:0

Завершилися сьогоднішні матчі 6-го туру Ліги Чемпіонів Завершилися сьогоднішні матчі 6-го туру Ліги Чемпіонів Група E. Рейнджерс - Ліон 0:3 (Гову 16, Бензема 85, 88), Барселона - Штутгарт 3:1 (Джовані 36, Ето`о 57, Роналдіньо 67 - Антоніо 3) Група F. Рома - МЮ 1:1 (Мансіні 71 - Піке 34), Спортінг - Динамо 3:0 (Полга 35 пен., Моутінью 67, Лієдсон 89) Група G. ПСВ - Інтер 0:1 (Крус 64), Фенербахче - ЦСКА 3:1 (Алекс 32, Угур Борал 45+1, 90 - Еду 30 автогол) Група H. Арсенал - Стяуа 2:1 (Діабі 8, Беннтнер 42 - Захарія 68), Славія - Севілья 0:3 (Луіс Фабіано 66, Кануте 69, Даніел Алвес 87)

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