Закінчився перший тайм у матчах 6-го туру Ліги Чемпіонів

Динамо попереду за кількістю пенальті

Закінчилися перші 45 хвилин в матчах 6-го туру Ліги Чемпіонів Група E. Рейнджерс - Ліон 0:1 (Гову 16), Барселона - Штутгарт 1:1 (Джовані 36 - Антоніо 3) Група F. Рому - МЮ 0:1 (Піке 34), Спортінг - Динамо 1:0 (Полга 35 пен.) Група G. ПСВ - Інтер 0:0, Фенербахче - ЦСКА 2:1 (Алекс 32, Угур Борал 45+1 - Еду 30 автогол) Група H. Арсенал - Стяуа 2:0 (Діабі 8, Беннтнер 42), Славія - Севілья 0:0

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