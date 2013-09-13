Збірна України обіграла Сербію на Євробаскеті

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це друга перемога команди в таблиці другого етапу.

Серби спочатку вважалися явними фаворитами гри і виграли першу чверть з рахунком 21:18. Тим не менш, до великої перерви вони вже програвали, поступившись другою 10-хвилинку з рахунком 19:23.

Вирішальним, як це часто буває у баскетболі, став третій період, який українці виграли з перевагою 8 очок - 22:14. У кінцівці серби пішли в атаку, але зуміли скоротити різницю лише на два бали - 19:21.

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Кращим гравцем матчу у складі переможців став Максим Корнієнко, який набрав 21 очко.

Таким чином, збірна України здобула другу перемогу при стількох же поразках і, як і раніше, зберігає шанси на вихід до чвертьфіналу.

У заключному турі групового етапу в неділю, 15 вересня, українці зіграють з командою Литви.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2013 проходить в Словенії з 4 по 22 вересня.