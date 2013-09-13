«Карпати» у Львові обіграли «Шахтар»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, господарі впродовж практично всього матчу перегравали потенційних фаворитів.

На 8-й хвилині рахунок у складі львів'ян відкрив Олександр Гладкий. Правда, донеччанам в середині першого тайму вдалося відігратися. На 23-й хвилині Дуглас Коста точним ударом відновив рівновагу.

А в другому таймі господарі швидко створили собі комфортну перевагу. На 51-й хвилині Младен Бартуловіч реалізував пенальті, а через 10 хвилин забив ще один гол з гри - 3:1. Все що вдалося зробити «Шахтарю» за півгодини до кінця гри, так це скоротити відставання в рахунку. На 72-й хвилині відзначився Ісмаїлі.

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Таким чином, «Шахтар» зазнав другої поразки в чемпіонаті сезону 2013/14.

Черговий тур Прем'єр-ліги триватиме до 15 вересня, коли і буде зіграний центральний матч - у Харкові зійдуться «Металіст» і київське «Динамо».