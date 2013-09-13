Долгополов програв першу гру матчу Кубка Девіса Україна-Іспанія
18:17, 13 вересня 2013Спорт
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Іспанець Фернандо Вердаско здолав у першій грі матчу плей-офф Світової групи Кубка Девіса Олександра Долгополова.
Олександр Долгополов не зміг здолати іспанця Фернандо Вердаско
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у першій грі зустрічалися другий номер збірної Іспанії і лідер української команди.
Українець, який знаходиться нижче в рейтингу, зумів виграти тільки перший сет - 6:3. Потім він програв три партії поспіль і гру в цілому - 4:6, 4:6, 2:6.
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Таким чином, рахунок у матчі став 1:0 на користь іспанців.
У найближчі хвилини почнеться друга гра матчу, в якій один з кращих тенісистів світу, другий номер світового рейтингу Рафаель Надаль зіграє з Сергієм Стаховським.
Як повідомляв УНІАН, матч Іспанія - Україна проходить в Мадриді з 13 по 15 вересня.
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