Долгополов програв першу гру матчу Кубка Девіса Україна-Іспанія

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у першій грі зустрічалися другий номер збірної Іспанії і лідер української команди.

Українець, який знаходиться нижче в рейтингу, зумів виграти тільки перший сет - 6:3. Потім він програв три партії поспіль і гру в цілому - 4:6, 4:6, 2:6.

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Таким чином, рахунок у матчі став 1:0 на користь іспанців.

У найближчі хвилини почнеться друга гра матчу, в якій один з кращих тенісистів світу, другий номер світового рейтингу Рафаель Надаль зіграє з Сергієм Стаховським.

Як повідомляв УНІАН, матч Іспанія - Україна проходить в Мадриді з 13 по 15 вересня.