Росіяни вкололи українському програмісту отруту, вимагаючи $10 тисяч

Зловмисники силоміць ввели чоловікові ін’єкцію з невідомою речовиною та сказали, що дадуть протиотруту, коли він принесе гроші. Крім того, погрожували застосувати зброю.

На тему: На Вінниччині чоловік помер, випадково випивши отруту від жуків

Міліціонери затримали двох 27-річних та 25-річного іноземців при передачі їм 80 тисяч гривень поблизу Обарова Рівненського району, повідомляє УМВС України в Рівненській області.

Як встановили правоохоронці, громадяни Росії перетнули кордон 10 вересня.

"За частиною 2 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження, — зазначив заступник начальника УБОЗ УМВС України в Рівненській області Віталій Бортнюк. — Зловмисники затримані згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Тепер чоловікам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі".