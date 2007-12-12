Шахтар у півфіналі Кубка України
19:40, 12 грудня 2007Спорт
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|Захисник «Шахтаря» Володимир Єзерський бореться за м’яч із захисником “Ворскли” Дебатіком Цуррі під час матчу 1/4 фіналу Кубка України. Донецьк, 12 грудня
Донеччани, маючи за плечам виграш 3:0 у Полтаві, перетворили зустріч-відповідь на формальність і погодилися на нічию. 1:1.
М`ячі забивалися в другому таймі. Олексій Гай вразив кут воріт суперника на 55-й хвилині, а за 9 хвилин Цуррі рахунок зрівняв, замкнувши головою подачу з флангу від Даллку.
Нагадаємо, що до півфіналу вже пройшли Динамо і Металург (Д), а Чорноморець і Іллічівець посперечаються за останню путівку 15 грудня в Одесі - їх перша гра закінчилася 2:1 на користь команди першої ліги з Маріуполя.
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