Шахтар у півфіналі Кубка України

Донецький Шахтар провів матч-відповідь 1/4 фіналу Кубка України проти полтавської Ворскли.

Донеччани, маючи за плечам виграш 3:0 у Полтаві, перетворили зустріч-відповідь на формальність і погодилися на нічию. 1:1.

М`ячі забивалися в другому таймі. Олексій Гай вразив кут воріт суперника на 55-й хвилині, а за 9 хвилин Цуррі рахунок зрівняв, замкнувши головою подачу з флангу від Даллку.

Нагадаємо, що до півфіналу вже пройшли Динамо і Металург (Д), а Чорноморець і Іллічівець посперечаються за останню путівку 15 грудня в Одесі - їх перша гра закінчилася 2:1 на користь команди першої ліги з Маріуполя.