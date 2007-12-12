«Шахтар» здасть частину гравців в оренду

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) у зимове міжсезоння планує віддати мексиканського легіонера команди Нері КАСТІЛЬО в оренду в один з клубів Англії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку після матчу Кубка України з футболу між «Шахтарем» і «Ворсклою» сказав головний тренер «Шахтаря» Мірча ЛУЧЕСКУ.

«Можливо, КАСТІЛЬО буде відданий в оренду до Англії», - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Він також додав, що в оренду в інші клуби будуть віддані деякі інші гравці команди, які не мають постійної ігрової практики в «Шахтарі».

Довідка УНІАН. ФК «Шахтар» придбав Н.КАСТІЛЬО напередодні сезону за рекордну для Чемпіонату України суму - 20 млн. євро.