В рейтингу ФІФА збірна України піднялася на три місця

Рейтинг оприлюднено на сайті ФІФА.

За місяць збірна України заробила 25 залікових пунктів і розмістилася в таблиці відразу слідом за французами.

Зазначимо, що значні зміни відбулися в першій десятці світового рейтингу. Рейтинг, як і раніше, очолює Іспанія, а на другу позицію вийшли аргентинці, потіснивши німців на третє. У свою чергу Італія замкнула топ-квартет, з якого вибула Колумбія, - п'ята. Також до десятки сильніших входять Бельгія, Уругвай, Бразилія, Нідерланди і Хорватія.

Збірна Росії піднялась на одну сходинку, закріпившись на 15 місці.

Як повідомляв УНІАН, рейтинг ФІФА оновлюється раз на місяць. Наступного разу його буде оновлено у середині жовтня.