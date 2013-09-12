В рейтингу ФІФА збірна України піднялася на три місця
16:42, 12 вересня 2013Спорт
1028
Сьогодні Міжнародна федерація футболу опублікувала черговий рейтинг-лист національних збірних світу, в якому українська збірна команда піднялася з 29-го на 26-е місце.
Рейтинг ФІФА, перша десятка
Рейтинг оприлюднено на сайті ФІФА.
За місяць збірна України заробила 25 залікових пунктів і розмістилася в таблиці відразу слідом за французами.
Зазначимо, що значні зміни відбулися в першій десятці світового рейтингу. Рейтинг, як і раніше, очолює Іспанія, а на другу позицію вийшли аргентинці, потіснивши німців на третє. У свою чергу Італія замкнула топ-квартет, з якого вибула Колумбія, - п'ята. Також до десятки сильніших входять Бельгія, Уругвай, Бразилія, Нідерланди і Хорватія.
Збірна Росії піднялась на одну сходинку, закріпившись на 15 місці.
Як повідомляв УНІАН, рейтинг ФІФА оновлюється раз на місяць. Наступного разу його буде оновлено у середині жовтня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter