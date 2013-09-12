Хей чи Стіверн - WBC визначить суперника Віталія Кличка на з'їзді

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на World Boxing News.

Володар чемпіонського поясу WBC Кличко-старший востаннє виходив на ринг у вересні 2012 року в Москві, коли нокаутував Мануеля Чарра. Обов'язковим претендентом на бій з Кличком-старшим є 34-річний канадець Бермейн Стіверн, який здобув 23 перемоги (20 нокаутом), один раз програв і один бій звів унічию. Але поєдинок зі Стіверном був перенесений на наступний рік у зв'язку з травмою Кличка.

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Раніше представник промоутерської компанії братів Кличків K2 Promotions Том Леффлер заявив, що 42 -річний українець може завершити спортивну кар'єру в 2014 році після ще одного бою. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Віталій наступного року може зустрітися з британцем Девідом Хеєм, а не зі Стіверном.

"Всі обов'язкові захисти обговорюватимуться на 561-у з'їзді, який відбудеться в Таїланді з третього по дев'яте листопада. Ми проведемо голосування. Говорячи про Девіда Хея, треба пам'ятати, що у Віталія є обов'язковий претендент - Стіверн. Я вважаю, що з'їзд надасть йому право поборотися за титул WBC" , - заявив президент WBC Хосе Сулейман.

Хей (32 роки), що має 26 перемог (24 - нокаутом), наступний бій проведе проти 25-річного співвітчизника Тайсона Ф'юрі ( 21 перемога в 21-му бою, 15 - нокаутом ) 28 вересня в англійському Манчестері.