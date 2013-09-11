Збірна України програла перший матч другого етапу Євробаскету

Як передає кореспондент УНІАН, це була перша з трьох ігор українців на цьому етапі.

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Збірна Латвії спочатку вважалася найслабшим суперником українців на цій стадії змагань. А перемога в матчі практично гарантувала нашій команді вихід у плей-оф - 1/4 фіналу.

Проте вже в першій чверті суперник показав свою вагому перевагу - 24:11. У двох подальших десятихвилинках вона тільки збільшувалася (18:11 і 23:10), досягнувши позначки "+33". І лише на початку завершального четвертого періоду команда дещо скоротила розрив у рахунку, але врятувати гру у цей момент вже було нереальне.

Кращим гравцем у складі збірної України в цьому матчі став Сергій Гладир, який набрав 12 очок.

Таким чином, збірна України програла матч і значно погіршила власні шанси на потрапляння до плей-офу. З урахуванням ігор першого етапу співвідношення перемог і поразок у команди тепер становить 1/2. А попереду мають відбутися вкрай складні ігри з титулованими командами Сербії (13 вересня) і Литви (15 вересня).

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет у Словенії проходить з 4 по 22 вересня.