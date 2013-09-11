Україна-Англія. Фотогалерея та відео найкращих моментів

15:42, 11 вересня 2013
Спорт
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У вівторок, 10 вересня, Україна зіграла внічию у домашньому матчі  відбору на Чемпіонат світу з футболу-2014 проти збірної Англії

Незважаючи на відсутність голів, матч, за результатами якого мав визначитися лідер групи, видався дуже напруженим. У полі постійно тривала боротьба за м’яч.

Україна-Англія. Євген Коноплянка та Кайл Уокер

Українців підтримували уболівальники різного віку та соціального статусу - від дітей до президента.

Україна-Англія. Уболівальниця
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