Україна-Англія. Фотогалерея та відео найкращих моментів
15:42, 11 вересня 2013Спорт
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У вівторок, 10 вересня, Україна зіграла внічию у домашньому матчі відбору на Чемпіонат світу з футболу-2014 проти збірної Англії
Незважаючи на відсутність голів, матч, за результатами якого мав визначитися лідер групи, видався дуже напруженим. У полі постійно тривала боротьба за м’яч.
Україна-Англія. Євген Коноплянка та Кайл Уокер
Україна-Англія. Тарас Степаненко
Україна-Англія. Євген Хачеріді та Рікі Ламберт
Україна-Англія. Едмар та Гарі Кехілл
Україна-Англія. Андрій Ярмоленко та Ешлі Коул
Україна-Англія. Андрій П`ятов у кидку
Україна-Англія. Ігровий момент
Україна-Англія. Ігровий момент
Українців підтримували уболівальники різного віку та соціального статусу - від дітей до президента.
Україна-Англія. Уболівальниця
Україна-Англія. Президент Віктор Янукович
Україна-Англія. Найкращі моменти гри
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