На бій Кличко - Повєткін приїде екс-чемпіон Леннокс Льюїс
15:28, 11 вересня 2013Спорт
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Одним із почесних гостей на вечері боксу в Москві, головним протистоянням якого буде бій двох олімпійських чемпіонів Володимира Кличка – Олександра Повєткіна, стане екс-чемпіон світу за чотирма версіями, знаменитий британський боксер у суперважкій вазі Леннокс Льюїс.
Льюїс відвідає боксерський поєдинок Кличко - Повєткін / Фото : telegraph.co.uk
Про це заявив віце-президент Федерації професійного боксу Росії, один із організаторів і головних спонсорів бою Андрій Рябинський.
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Зокрема, Рябинський написав на своїй сторінці у Facebook: "Леннокс Льюїс прийняв моє запрошення і підтвердив свою присутність на бою Кличко - Повєткін".
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня в московському СКК "Олімпійський".
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