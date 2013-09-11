На бій Кличко - Повєткін приїде екс-чемпіон Леннокс Льюїс

Про це заявив віце-президент Федерації професійного боксу Росії, один із організаторів і головних спонсорів бою Андрій Рябинський.

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Зокрема, Рябинський написав на своїй сторінці у Facebook: "Леннокс Льюїс прийняв моє запрошення і підтвердив свою присутність на бою Кличко - Повєткін".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня в московському СКК "Олімпійський".

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