Олімпійська чемпіонка розповіла про пияцтво російських тренерів

Тетяна Лебедєва прокоментувала слова голландського тренера Раймонда Верхейена про те, що російські тренери дуже багато п'ють, пише "Советский спорт".

"На жаль, точніше і не скажеш. Адже справа не лише футболу стосується, а й інших видів спорту", - сказала Лебедєва.

Чемпіонка зазначила, що пияцтво пов'язано із менталітетом населення.

"Це наша величезна проблема, біда менталітету, - додала олімпійська медалістка. - Я навіть виступаю за те, щоб на зборах спортсменів для тренерів закривали більярдні кімнати, тому що там, наскільки я знаю, без коньяку не обходиться".

Довідка УНІАН. Тетяна Лебедєва - російська легкоатлетка, що спеціалізується у стрибках у довжину і потрійному стрибку, олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи. Заслужений майстер спорту Росії, віце-президент Всеросійської федерації легкої атлетики. Тетяна Лебедєва пішла зі спорту в кінці липня 2013 року.