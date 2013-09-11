Фоменко пояснив, чому не випустив проти Англії двох форвардів

"Турнірні перспективи збірної України після матчу з англійцями? Що оцінювати? Ми ж ще не дограли відбірний цикл. Добре, хоч є одне очко. Якби була перемога, тоді можна було б щось оцінювати", - цитує тренера ТСН-Проспорт.

Фоменко наголосив, що "Леви" намагалися не дати грати українцям, які відповідали тим само, а також зауважив, що українці грали проти сильного суперника, а сама гра була складною.

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За його словами, Марко Девич не грав, бо мав проблеми, які не дозволяли йому працювати у повну силу.

"Те, що ми не зіграли двома форвардами - так складався матч. Якби ми виставили двох форвардів, це був би авантюрний крок з нашого боку. Одне очко краще, аніж жодного. А пенальті? Це питання до суддів, а не до мене", - зазначив Фоменко

Фоменко наголосив, що команда намагатиметься зберегти чудовий настрій і в матчі зі збірною Польщі. Також він подякував своїм хлопцям, що ті не пропустили зі стандартних положень, адже це - сильна сторона англійців. "У нас також були моменти. Але є частка везіння, чогось нам не вистачило", - резюмував тренер.

Нагадаємо, що 11 жовтня Україна зустрінеться з поляками, а 15-го зіграє із Сан-Марино.