"Донбас" вперше програв у новому сезоні КХЛ

В Донецьку завершився матч третього туру регулярного чемпионату Континентальної хоккейної ліги, в якому "Донбас" програв московському ЦСКА - 1:4.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця гра проходила на тлі успішного старту дончан в новому сезоні - двух перемог раніше.

Третій матч "Донбас" також почав доволі успішно, відкривши рахунок вже на 8-й хвилині. Гол забив Лукаш Кашпар. Люк Робитайл у себе в зоні поборовся й віддав пас праворуч під синю лінію на Лукаша Кашпара. Тот увійшов в зону, змістився в центр, й кинув по воротах з-під захисника - 1:0.

Але, після цього забивав тільки ЦСКА. В середині першого періоду Ігор Григоренко сзрівняв рахунок, а у другій 20-хвилинці Григоренко вже вивів свою команду уперед. В заключному третьому періоді москвичі відзначились двічі.. На 53-й хвилині гол забив Брендон Рід, а за кілька секунд до кінця гри порожні ворота господарів вразив Яков Рилов.

Таким чином, донецька команда набрала 5 очок з 9 можливих, вигравши один матч в основний час й один в овертаймі, а також програвши сьогодні в основний час. Наступну гру "Донбас" проведе 12 вересня також на своєму майданчику - проти ризького "Динамо".