Бубка розчарований, що його не обрали президентом МОК

Але Бубка має намір і надалі популяризувати олімпійські цінності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК, про це він сказав після завершення виборів президента МОК (Сьогодні під час 125-ї сесії Міжнародного олімпійського комітету в Буенос-Айресі було обрано нового президента МОК - ним став Томас Бах).

«Незважаючи на те, що я трохи розчарований тим, що не був обраний цього разу, моє прагнення пропагувати олімпійські цінності та важливість спорту залишається непохитним. Пишаюся своєю кампанією і тим, що мав честь представити свої ідеї членам МОК», - сказав Бубка.

«Спорт – це моє життя і я й надалі прагну служити спорту. Буду продовжувати розвивати ті цінності, на яких тримається олімпійських рух і які надихають людей у всьому світі», - додав він.

Бубка також привітав Томаса Баха із сьогоднішньою перемогою і висловив впевненість, що він візьме до уваги найкращі ідеї для того, щоб забезпечити олімпійський рух майбутнього.

«Це надзвичайно важливий час для Міжнародного олімпійського комітету і я впевнений, що Бах продовжить ту велику роботу, яку розпочали президент Самаранч та президент Рогге», - зазначив він.

«Я зустрічався із Бахом на початку квітня і ми домовилися, що після цих виборів ми усі будемо працювати разом на благо олімпійського руху. Ми маємо спільне бачення пріоритетів, а саме – олімпізм, що продовжує розвиватися та доводити важливість спорту в світі», - підкреслив Бубка.